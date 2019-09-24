Зеленский ветировал закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента президента, принятый предыдущей Радой

Президент Владимир Зеленский 23 сентября ветировал закон о следственных комиссиях с процедурой импичмента, который был принят Верховной Радой предыдущего созыва в июле 2019 года.

Об этом говорится в карточке законопроекта №1098 на сайте парламента.

Президент высказал ряд замечаний к проекту закона «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины». Более подробно рассмотрим замечание, касающееся именно процедуры импичмента.

«Не могу согласиться также с предлагаемым законом подходом к унормированию в одном законодательном акте вопросов организации и порядка деятельности как временных следственных комиссий и временных специальных комиссий, так и специальной временной следственной комиссии Верховной рады Украины», - отмечает глава государства.

Президент отмечает, что согласно статье 89 Конституции Украины Рада в пределах своих полномочий может создавать ВСК для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов (часть вторая), а также для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, образует ВСК, если за это проголосовало не менее одной трети от конституционного состава Рады (часть третья).

Как и комитеты, временные специальные и временные следственные комиссии являются органами парламента, образующимися исключительно из числа народных депутатов Украины.

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Указано, что предусмотренное пунктом 10 части первой статьи 85 Конституции Украины полномочие парламента по устранению президента Украины с поста в порядке особой процедуры связано с совокупностью конституционных норм, на которых основывается институт президента, в частности на статье 111 КУ.

Так, статья 111 Основного закона, нормируя процедуру импичмента, устанавливает, что для проведения расследования Верховная рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи; выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании ВР (части третья и четвертая). Итак, статус и порядок деятельности специальной временной следственной комиссии, которая создается ВР согласно статье 111 Конституции Украины для проведения расследования во время импичмента, существенно отличается от статуса и порядка деятельности временных специальных и временных следственных комиссий, создаваемых парламентом в соответствии со статьей 89 Конституции Украины.

«Учитывая указанное нормирование вопросов деятельности специальной временной следственной комиссии, а также временных специальных и временных следственных комиссий в одном законодательном акте является неоправданным и таким, что не вытекает из положений Конституции Украины. Учитывая изложенное, возвращаю закон... для повторного рассмотрения и предлагаю согласовать его положения с требованиями Конституции Украины», - подчеркивает Зеленский.

Накануне Зеленский подписал отдельный закон «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)», который был принят Радой уже нынешнего, девятого созыва. Он предусматривает, что для импичмента необходимо собрать не менее 338 голосов депутатов.

Напомним, импичмент президента предусмотрен украинской Конституцией, но закона об импичменте долгое время не было. Согласно действующей Конституции, президент может быть смещен с поста парламентом в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

В июне 2019 года Верховная Рада приняла закон о следственных комиссиях, куда вписала процедуру импичмента, но президент Владимир Зеленский его так и не подписал.

В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла отдельный закон об импичменте. Его поддержали лишь представители президентской фракции «Слуга народа». Остальные фракции заявили о нарушении процедуры и отказались голосовать за законопроект.