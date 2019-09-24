Экс-первый замглавы Нацполиции Аброськин возглавит Одесский государственный университет внутренних дел, - СМИ

Новым ректором Одесского государственного университета внутренних дел станет Вячеслав Аброськин, который ранее был первым заместителем главы Нацполиции.

Об этом сообщает Думская.

«Представление Аброськина в качестве ректора ОГУВД произойдет через несколько дней - это назначение согласовано, и ждут только приказа», - отмечается в сообщении.

Ранее Аброськин сообщил, что написал заявление об увольнении с должности первого заместителя главы Нацполиции и собирается баллотироваться на должность мэра Мариуполя.

Справка: Вячеслав Аброськин службу в органах внутренних дел начал в 1994 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Ленинского райотдела Управления МВД Украины в г. Севастополе. Работе в уголовном розыске, посвятил все последующие 20 лет. Прошел путь от оперативника до заместителя начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины.

В этот период занимал руководящие посты в УВД города Севастополя, а в марте 2014 года был назначен руководителем управления организации раскрытия преступлений против собственности и розыскной работы Департамента уголовного розыска, заместителем начальника Департамента. Выехал из Крыма после его оккупации русскими войсками.

9 ноября 2014 года приказом министра МВД Украины назначен на должность начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

6 ноября 2015 года приказом председателя Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе по согласованию с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым был назначен на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Аброськину было присвоено специальное звание генерала полиции третьего ранга.

С 10 марта 2017 года назначен заместителем главы Национальной полиции Украины.

С 19 июля 2017 года назначен первым заместителем главы Национальной полиции Украины по представлению главы Нацполиции Сергея Князева.