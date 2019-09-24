«Действия нового руководства ставят под угрозу продолжение реформы», - сотрудники Минздрава обратились к Гончаруку

Госслужащие Министерства охраны здоровья обратились с открытым письмом к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, в котором указали на вызывающее у них беспокойство состояние дел в министерстве после смены руководства. Также они заявили о политических репрессиях в ведомстве.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

«Действия нового руководства МОЗ ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине. Задача государственных служащих МОЗ Украины - работать на благо каждого гражданина, разрабатывать и воплощать решения, должны улучшить доступ к качественной медицинской помощи для каждого из нас. Обязанность государственных служащих - действовать в пределах и в порядке, определенном действующим законодательством Украины. Давление на руководство директоратов - пример политических репрессий. То есть, для того, чтобы вам предложили уволиться «по-хорошему», достаточно просто иметь собственное мнение и силу защищать закон и изменения, которые должны стать ощутимыми для всех украинцев можно скорее. Нам прямо говорят, что теперь надо работать «по понятиям», - говорится в заявлении.

Заявление работников МЗ появилось после разговора с заместителем министра здравоохранения Михаилом Загрийчуком.

Своим открытым письмом к руководителю правительства работники хотят привлечь внимание президента и парламента до того, что обещанные украинцам изменения фактически на грани срыва.

По словам Литовченко, работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели, в частности:

- не подписывают даже документы по закупкам и поставки лекарств для тяжелобольных пациентов; - блокируют закупки машин экстренной медицинской помощи в пилотных регионах, поэтому они в последующие годы не смогут закупить машины "скорой", в том числе Донецкая область, где ведутся боевые действия; - приостановлен процесс автономизации Института рака, Института сердца, ОХМАТДЕТ, Института детской кардиологии им. Емца. Услуги в этих учреждениях должны с 2020 года стать доступными для всех в рамках Программы медицинских гарантий согласно Закону «О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения» - блокируют все нормативные акты, необходимые для своевременного запуска следующего этапа медицинской реформы на вторичке и третьем этапе (на уровне амбулаторной и специализированной медицинской помощи); - блокируют все нормативные документы и решения для нормальной работы Национальной службы здоровья - это обеспечение нормальной работы и финансирования более 1000 медицинских учреждений первички и программа "Доступные лекарства"; - не утверждается реестр цен на Нацсписок, что позволит избежать завышения цен на лекарственные средства, закупаемые медицинскими учреждениями самостоятельно через систему Prozorrо, благодаря которому заведения смогут обеспечить больше бесплатных лекарств для своих пациентов во время лечения в стационаре.

«Мы готовы к открытому диалогу на условиях профессионализма и прозрачности. Поэтому открыто обращаемся к премьер-министру и просим его стать посредником в таком диалоге в кратчайшие сроки для продолжения реализации медицинской реформы», - пишет Литовченко.

Напомним, ранее глава Минздрава Зоряна Скалецкая сообщала, что медреформа вторичного звена откладывается с января на апрель 2020 года.