Представитель Кабмина в Верховной Раде заявила, что «Украину в НАТО не ждут»

Представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук считает, что НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды и поэтому пересмотреть подход к отношениям с Альянсом.

Об этом она заявила в интервью каналу 112.

- Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться крепче, слаженнее. У нас есть программы сотрудничества, все. Но почему-то в Грузии это одна часть работы, а у нас – другая. И даже о политической части идет речь, - сказала Верещук.

Она отметила, что Украина довольно успешно выполняет компонент по безопасности и переходы на стандарты НАТО, прописанные в стратегии национальной безопасности, но политический компонтет остается открытым.

- Мы говорим и часто подвергаем себя критике, но должны говорить людям правду. Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить ПДЧ. Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит, - сказала она.

Причину нежелания Альянса предоставлять членство Украины Верещук видит в позиции России.

- Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам «позволит», если такое слово можно применить к суверенному независимому государству, вступить в НАТО. Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине, несмотря на мнение России, - сказала она.

Позже Верещук прокомментировала Укринформу свое интервью 112 телеканалу, в котором заявляла, что якобы Украину не ждут в НАТО. По словам народной избранницы, ее слова были выдернуты из контекста и она, на самом деле, выступает за курс Украины в НАТО.

- Я не то, что не «против», а всеми возможными средствами и силами «за» шаги, которые приближают Украину к Североатлантическому альянсу. За то, чтобы стучать в эту дверь, за все программы сотрудничества по внедрению стандартов. В том же интервью говорила, что проведение Ассамблеи НАТО в Украине будет прекрасной для нас возможностью для продолжения укрепления наших отношений, - объяснила она.

В то же время Верещук не отказалась от высказанного ранее тезиса, что Украину якобы в НАТО не ждут.

- Нас пока не ждут там, и я предпочитаю быть честной с обществом, - подытожила она.

Отметим, Верещук представляет партию «Слуга народа» и входит в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороны. В начале сентября Кабинет министров Украины назначил Верещук представительницей правительства в Верховной Раде Украины.