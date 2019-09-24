Телефонное хулиганство: Как «общественники» с Зеленским «положили» горячую линию НАБУ

А мне понравился этот ролик о НАБУ. Но бесит истерия, которую уже второй день распространяют в соцсетях, по типу: "НАБУ просит Владимира Зеленского не дезинформировать, не срывать работу…" и т.д.

Президент в ролике лаконично донес месседж о том, что коррупция – большое зло, которое невозможно побороть без активного участия граждан, то есть тех, от кого и требуют взятки, а особенно тех, кто молча их дает по требованию. И в пример поставил НАБУ – орган, который больше всех занимается борьбой с коррупцией и с низким уровнем дискредитации. Кратко и просто, чтобы было понятно любому гражданину страны.

Конечно, в видео можно было бы добавить фразу: "Но в НАБУ обращайтесь только в случае, если ущерб в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления, или взятку требуют чиновники категории "А", а к категории "А" относятся… А если взятку требует сотрудник правоохранительного органа, то пишите в ГБР (далее идет перечисление правоохранительных органов). А вот если это случаи бытовой коррупции, то обращайтесь в полицию. Бытовая коррупция – это…". Но такой ликбез просто бы затянулся на несколько часов и все равно не дал бы никакого эффекта.

Кстати в 2016 году само НАБУ распространило сообщение о том, что открыло свою горячую линию. Можете сами убедится, что там почти такой же посыл. И представьте себе, они в нем не указали о своей подследственности. Но почему-то никто не поднял кипишь: "НАБУ распространяет дезинформацию о НАБУ".

Да и в этот раз само НАБУ молчит, а только жалуется без какого-либо анализа последствий общественный так называемый "совет" при НАБУ (посмотрите просто его состав, каким образом и каким количеством избирателей он сформирован).

И еще к примеру, еще далеко до ролика Зеленского, в Николаеве с визитом был директор Одесского ТУ НАБУ Владимир Деулин и я интересовался, а сколько сообщений им поступает не по теме. Ответ – 23%.

И еще одно примечание для СОК при НАБУ. Советую посмотреть 3-й раздел УПК . Там четко сказано, что любой следователь/прокурор при наличии заявления или информации о преступлении с какого-либо источника обязан внести сведения об этом В ЕРДР в течение 24 часов. Далее уже именно прокурор, если подследственность нарушена, своим постановлением меняет орган расследования. Все. И никто не срывает работу чужими делами.

Пользуясь случаем, расскажу, что в нашу редакцию "Преступности.НЕТ" также иногда звонят не по сути и рассказывают, что СБУ не реагирует на то, что соседка снизу несколько лет убивает лазером, что в квартире прорвало трубу, что сосед припарковался снова во дворе неудобно и всем мешает. Нет ничего сложного ответить: "Извините, мы этим не занимаемся (не наша подследственность). Вам нужно к психиатру/ сантехнику/ патрульному".