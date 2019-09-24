Глава Укравтодора Новак подал в отставку

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке в связи с завершением трехлетней каденции на этой должности.

Об этом сообщается на странице Укравтодора в Facebook.

- Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора, — заявил Новак.

Он добавил, что готов помогать премьер-министру Алексею Гончарук и следующему руководителю Укравтодора.

1 октября Новак отчитается о результатах своей работы. В Укравтодоре надеются, что в мероприятии примет участие новый глава ведомства.

Отметим, на прошлой неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Новак будет уволен. По словам Криклия, Новак сообщил ему, что Богдан Юлик уволен из Укравтодора, а на самом деле тот ушел на больничный. Юлик ранее руководил службой автомобильных дорог в Тернопольской области. Наші гроші сообщали, что в 2018 году в регионе разделили семь дорог на 177 участков по 40 м для обхода тендерной процедуры.

- Если меня будут вводить в заблуждение в таких элементарных вещах, где есть запрос общества и скандал на скандале был с этим Юликом, я считаю, что это попытка меня политически подставлять. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемся, — сказал Криклий.

Напомним, ранее Сергей Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции Украины.