В Мариуполе патрульные задержали 10-летнего мальчика, который напился и бросался камнями в прохожих, отмечая «первый юбилей»

Сотрудники патрульной полиции в Донецкой области привлекли к административной ответственности жительницу Мариуполя, сын которой бросался камнями в прохожих, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба патрульных.

Инцидент произошел в Центральном районе Мариуполя несколько дней назад. В полицию обратился прохожий, который сообщил, что в недострое на Георгиевской улице трое детей бросаются камнями в прохожих.

Когда экипаж прибыл по вызову, патрульным удалось найти только одного парня.

«Во время общения с ним инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения у ребенка. Где дети получили алкоголь мальчик не сообщил, но признался, что сегодня у него первый юбилей», - говорится в публикации.

Напомним, в Киеве соседи пожаловались в полицию на семью, которая не следит за ребенком – в квартире нашли хлам и истощенных животных.