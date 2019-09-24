Зеленский встретился с премьер-министром Италии и поднял вопрос об осужденном нацгвардейце Маркиве

В рамках участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отдельно был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Зеленский подчеркнул, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Глава государства поздравил Джузеппе Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину. Также обсудили активизацию сотрудничества в инвестиционной сфере. Владимир Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности в порты, и отметил проведение большой приватизации в Украине.

Также во время встречи стороны обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты до тех пор, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины.

Напомним, что итальянский суд приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы. Нацгвардейца обвинили якобы в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. В мае 2014 года у горы Карачун под Славянском во время обстрела погибли итальянский журналист Андреа Рокелли и российский переводчик Андрей Миронов. Прокурор построил обвинение на показаниях одного очевидца, которого зовут Вильям Рогелон – это журналист, который находился с Рокелли и выжил. Других очевидцев в процессе не опрашивали. Ранее сообщалось, что СБУ за три года так и не допросила человека, который может стать ключевым свидетелем в деле нацгвардейца Маркива.