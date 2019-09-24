Зеленский встретился с Меркель и надеется на «крутые отношения» с США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Также он выразил надежду, что в ближайшие год-два будут громкие визиты американских и европейских лидеров в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Зеленский принимает участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

- Самое главное, что говорят об Украине, никто не забывает Украину. Всем интересна новая власть, её поддерживают. Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята, приветствуют, в частности с парламентской победой, - сказал Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона проводит переговоры по санкционной политике в отношении России. Он отметил, что все ожидают его встречу с Трампом.

- Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Не просто помогают – потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть сильными – поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка, - отметил Владимир Зеленский.

- Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая хорошая Украина. Надо верить не словам, а глазам, - добавил он.

Глава государства отметил, что иностранные инвесторы поддерживают проведение в Украине большой приватизации, реформы правоохранительных органов и земельной реформы.

- Поэтому я всех приглашаю. И все, кстати, хотят, все ждут от нас приглашение. Как только я говорю «а вы не хотите приехать к нам, в Украину?», все отвечают «с удовольствием», - резюмировал Зеленский.

Также он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию войны на востоке Украины. Владимир Зеленский сообщил Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Глава государства подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов. Со своей стороны канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в нормандском формате для достижения эффективных результатов.

Напомним, что ранее Зеленский встретился с премьер-министром Италии и поднял вопрос об осужденном нацгвардейце Маркиве.