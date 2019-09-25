Конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским

В США спикер Нэнси Пелоси объявила, что Палата представителей начинает официальное расследование импичмента президенту Трампу.

Об этом сообщает «CBS News».

- Сегодня я объявляю, что Палата представителей начинает официальное расследование импичмента, - сказала Пелоси в своем заявлении.

Спикер долго сопротивлялась призывам многих законодателей начать процедуру импичмента против президента, но демократы, похоже, достигли критической точки в связи с отказом администрации передать жалобу, касающуюся взаимодействия Трампа с иностранным лидером.

- На этой неделе президент США признал, что просил президента Украины предпринять действия, которые принесут ему политическую выгоду, - сказала Пелоси. - Действия президента Трампа выявили бесчестные факты предательства президентом своей присяги, предательства национальной безопасности и предательство честности наших выборов.

Нынешняя ситуация началась со звонка, который Трамп сделал президенту Украины Владимиру Зеленскому в июле, в котором он признался, что обсуждал Джо Байдена в контексте борьбы с «коррупцией» в стране. Трамп и его союзники, в частности личный адвокат Руди Джулиани, обвинили Байдена в том, что он настаивал на увольнении украинского генпрокурора Шокина, когда он был вице-президентом, чтобы принести пользу своему сыну.

Один за другим в понедельник и вторник демократы из Палаты представителей высказались за начало процедуры импичмента. На этом отразилась и информация, что Трамп поручил своему исполняющему обязанности начальника штаба отложить выделение почти 400 миллионов долларов на военную помощь Украине незадолго до звонка в июле.

Трамп, который находится в Нью-Йорке на открытии Генеральной Ассамблеи ООН, сказал, что он опубликует протокол разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который является частью жалобы против него.

Также Трамп отреагировал на заявление Пелоси о старте процедуры импичмента, написав в твиттере «Президентское преследование».

Справка:

Конституция США предусматривает отставку президента посредством выдвижения обвинения (импичмента в узком смысле) в Палате представителей, а затем обвинительного приговора квалифицированным большинством (2/3) Сената.