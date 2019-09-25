Президент Зеленский в Нью-Йорке провел короткие переговоры с главой МИД РФ, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.

Об этом сообщают росСМИ, передает «РБК-Украина».

Как сообщается, они встретились на приеме в честь глав делегаций, который был организован от имени президента США Дональда Трампа. Разговор, по данным росСМИ, был «вполне деловой». Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Отметим, что Офис украинского президента еще не комментировал информацию о встрече Зеленского с Лавровым.

Также Зеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи. Об этом информирует Офис президента.

Во время встречи был обсужден ряд вопросов о деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашей стране.

«Глава государства сообщил Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванной улучшить деловой климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций», - говорится в сообщении.

Кроме того, речь шла об использовании компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.

Напомним, ранее в Нью-Йорке Зеленский встретился с Меркель.