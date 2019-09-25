Правительство начинает полную перезагрузку власти, - премьер Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал закон, который упрощает процедуру трудоустройства и увольнения госслужащих.

Об этом он пишет на своей странице в сети Facebook.

«Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти!» - говорится в сообщении.

Премьер отмечает, что будет внедрена контрактная государственная служба.

«Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат – свободен», - рассказал Гончарук.

Ликвидируются бюрократические барьеры, которые замедляли принятие кадровых решений в отношении неэффективных работников государственных органов.

«Раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии», - отметил Гончарук.

Изменится и структура оплаты труда: чем выше производительность, тем выше премия.

Напомним, ранее Президент Зеленский подписал законы о реформе госслужбы.