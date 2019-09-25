«Украина – новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь», - Зеленский ответил российским пропагандистам

Журналисты пропагандистских телеканалов «Россия» и «Первый канал» попытались взять комментарий у президента Украины Владимира Зеленского на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Соответствующее видео опубликовали в Сети.

Сразу три российских пропагандиста обступили Зеленского, и глава украинского государства коротко ответил на их вопросы.

- На меня никто не может давить, я президент независимой страны. На меня давить может только один человек – мой сын, которому шесть лет, — сказал Зеленский.

Один из кремлевских журналистов спросил, хочет ли он расширить «Нормандский формат», пригласить США и Великобританию.

- Мы в «Нормандском формате» собираемся работать, который вот сейчас есть. Четыре страны. Потом посмотрим, — отметил президент Украины.

На вопрос пропагандистов, будет ли он что-то «просить» у президента США Дональда Трампа, президент ответил, что Украина ни у кого ничего не просит.

- Еще раз могу сказать, мы можем говорить о поддержке. А просить — это точно не про Украину. Украина — новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 12 сентября Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать «формулу Штайнмайера» на предстоящем саммите «Нормандской четверки». Он также сообщил о намерениях добиваться его проведения в текущем месяце. Реализации «формулы Штайнмайера» требует РФ. В Кремле заявили, что будут настаивать на «письменных гарантиях» до и во время саммита «Нормандской четверки».

Второй президент Украины Леонид Кучма, возглавляющий украинскую делегацию в ТКГ, выразил уверенность, что «формула Штайнмайера» на встрече «Нормандской четверки» утверждена не будет, и Зеленский не согласится на «особый статус» и выборы на оккупированной территории до вывода российских войск.

В то же время, министр иностранных дел Вадим Пристайко предложил провести местные выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс. При этом он заявил, что «формулу Штайнмайера» в 2016 году якобы согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко. Однако Порошенко категорически отвергал этот подход, настаивая на том, что выборы в ОРДЛО можно проводить только после вывода российских войск и передачи контроля над границей Украине или же миротворцам ООН.