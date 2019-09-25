Кабмин назначил нового руководителя Национальной полиции и ряд заместителей Авакова

Кабинет министров назначил Игоря Клименко новым главой Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Новоназначенный председатель Нацполиции Игорь Клименко выразил благодарность за доверие.

- Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган - Национальная полиция Украина. В то же время, понимаю ответственность и важность этой должности, - сказал он.

Игорь Клименко отметил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания НПУ. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

- Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышения эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения, - сообщил председатель Нацполиции.

Отметим, ранее Клименко был заместителем главы Нацполиции - начальником департамента кадрового обеспечения.

Также Кабмин назначил ряд заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова.

- Яровой Сергей Анатольевич - первый зам - Гончаров Сергей Михайлович - Ковальчук Татьяна Ивановна

- Геращенко Антон Юрьевич

- Павлюченко Екатерина Владимировна

- Гогилашвили Александр Генрихович

Сергей Яровой будет обеспечивать формирование и реализацию Министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка. Координировать деятельность правоохранительных органов и военного формирования, их боевую и мобилизационную готовность, защищать объекты и территории в случае возникновения ЧС, участвовать в составе национального контингента и национального персонала в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Татьяна Ковальчук будет обеспечивать формирование государственной политики по международному сотрудничеству с органами Европейского Союза и НАТО, другими международными (межгосударственными) организациями, международное партнерство с иностранными правоохранительными органами.

Сергей Гончаров будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, внедрение Единой системы авиационной безопасности и защиты и т.д.

Катерина Павличенко будет координировать вопросы мониторинга за соблюдением прав и свобод человека и граждан в деятельности органов системы Министерства, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия насилию в семье, взаимодействия с органами государственной власти, международными и национальных неправительственных мы организациями в этих напрямках.

Антон Геращенко будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности Министерства, взаимодействия с ВР и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД, коммуникационного диалога с общественностью и средствами массовой информации, открытости в работе Министерства и центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабмином через Министра внутренних дел.

Александр Гогилашвили будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики с официального оборота наркотиков, правоохранительных мер противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых, социального партнерства и взаимодействия Министерства с разными религиозными и конфессиональными группами в Украине, коммуникации с международными организациями по борьбе с наркоманией и реабилитацией наркозависимых.

Напомним, 24 сентября Сергей Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции Украины.