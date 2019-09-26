Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампа: «Это чрезвычайная ситуация»

Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон поддерживает решение Палаты представителей Конгресса США об импичменте президента Дональда Трампа.

Об этом она заявила в интервью журналу People.

Клинтон считает, что Трамп пытается заручиться поддержкой Президента Украины Владимира Зеленского для ослабления позиций вице-президента США, обещая Украине защиту от России.

«Я не пришла к этому решению (о поддержке импичмента Трампа) легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация... Последние действия вокруг Украины, попытки заручиться поддержкой президента Украины в сговоре с целью ослабить бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь, необходимую Зеленскому для защиты от Путина - если это не преступление, которое влечет за собой импичмент, то я не знаю, что это такое», - сказала она.