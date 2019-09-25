Кабмин уволил глав восьми ведомств – в том числе и скандального руководителя «Укртрансбезопасности» Ноняка

Кабинет министров на заседании 25 сентября уволил руководителей Государственной архитектурно-строительной испекции, Госслужбы геологии и недр, Госагентства лесных ресурсов, Госрезерва и еще ряда ведомств.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Среди уволенных чиновников:
- Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) - главу Сергея Кузьмина и первого заместителя Валерия Филончука,
- Государственной службы геологии и недр Украины - главу Олега Кирилюка,
- Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпеки) - главу Михаила Ноняка,
- Государственного агентства лесных ресурсов - заместителя председателя Владимира Бондаря,
- Национального агентства Украины по вопросам государственной службы - председателя Константина Ващенко,
- Государственной архивной службы - председателя Татьяну Баранову,
- Государственного агентства резерва - голову Вадима Мосийчука и заместителя председателя Дмитрия Булатова,
- Государственного агентства по вопросам электронного правительства - Александра Рыженко,
Кабмин также провел ряд назначений:
- Заместителем министра финансов стал Павел Ходаковский, госсекретарем министерства стал Константин Ващенко;
- Первым замом министра по делам ветеранов – Антон Колумбет;
- Госсекретарем Министерства цифровой трансформации стал Александр Рыженко;
- В Министерстве юстиции – замом министра Министра по вопросам исполнительной службы назначен Андрей Гайченко.
Напомним, 25 сентября Кабмин назначил нового руководителя Национальной полиции и ряд заместителей Авакова
Отметим, ранее сообщалось, что Зеленский позвонил Гройсману и «очень попросил» уволить главу «Укртрансбезопасности» Ноняка из-за коррупции в ведомстве.