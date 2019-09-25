Кабмин уволил глав восьми ведомств – в том числе и скандального руководителя «Укртрансбезопасности» Ноняка

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук Кабинет министров на заседании 25 сентября уволил руководителей Государственной архитектурно-строительной испекции, Госслужбы геологии и недр, Госагентства лесных ресурсов, Госрезерва и еще ряда ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Среди уволенных чиновников:

- Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) - главу Сергея Кузьмина и первого заместителя Валерия Филончука, - Государственной службы геологии и недр Украины - главу Олега Кирилюка, - Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпеки) - главу Михаила Ноняка, - Государственного агентства лесных ресурсов - заместителя председателя Владимира Бондаря, - Национального агентства Украины по вопросам государственной службы - председателя Константина Ващенко, - Государственной архивной службы - председателя Татьяну Баранову, - Государственного агентства резерва - голову Вадима Мосийчука и заместителя председателя Дмитрия Булатова, - Государственного агентства по вопросам электронного правительства - Александра Рыженко,

Кабмин также провел ряд назначений:

- Заместителем министра финансов стал Павел Ходаковский, госсекретарем министерства стал Константин Ващенко; - Первым замом министра по делам ветеранов – Антон Колумбет; - Госсекретарем Министерства цифровой трансформации стал Александр Рыженко; - В Министерстве юстиции – замом министра Министра по вопросам исполнительной службы назначен Андрей Гайченко.

Напомним, 25 сентября Кабмин назначил нового руководителя Национальной полиции и ряд заместителей Авакова

Отметим, ранее сообщалось, что Зеленский позвонил Гройсману и «очень попросил» уволить главу «Укртрансбезопасности» Ноняка из-за коррупции в ведомстве.