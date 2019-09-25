Кабмин уволил руководителя «Укравтодора» Новака

Кабинет министров Украины на заседании 25 сентября уволил глав «Укравтодора» и Национальной полиции.

Об этом сообщает правительственный портал.

Сообщается, что во время заседания правительство приняло заявления об увольнении и. о. главы «Укравтодора» Славомира Новака (с 1 октября 2019) и главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Кабинет министров назначил Игоря Клименко новым главой Национальной полиции. До повышения он был заместителем главы Нацполиции - начальником департамента кадрового обеспечения.

Также Кабмин уволил глав восьми ведомств – в том числе и скандального руководителя «Укртрансбезопасности» Ноняка.