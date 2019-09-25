Если россиянин купит украинскую землю, участок конфискуют, - замминистра экономики

Купленные россиянами или российскими компаниями участи украинской сельскохозяйственной земли будут конфисковывать в пользу государства.

Об этом сказал в интервью Liga.net Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

- В законопроекте прописано, что компания-покупатель или гражданин должны проверяться при регистрации на предмет происхождения бенефициаров. Кроме того, будет постоянный мониторинг владельцев земли. Если программное обеспечение, которое по всем реестрам будет проверять покупателя, не покажет красный свет подозрительному покупателю, то мониторинг этот вопрос должен будет снять. Если в рамках мониторинга станет известно, что какой-то россиянин или роскомпания стала владельцем украинской земли, участок конфискуют, — отметил он.

Высоцкий добавил, что конфисковывать такие участки будут в пользу государства.

Замминистра подчеркнул, что право аренды не ограничивается. Арендовать землю смогут как иностранные, так и украинские холдинги.

- Срок действия договоров аренды остается действительным. Очередей из желающих купить тот или иной кусок земли не будет — они защищены договорами аренды, — добавил он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский опроверг страшилки про рынок земли.

Отметим, что сейчас правительство разрабатывает план отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли в Украине. Ввести рынок земли и принять соответствующий законопроект правительству и парламенту поручил президент Владимир Зеленский. Закон о рынке земли должен быть готов и принят к 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее украинский суд впервые признал право собственника распоряжаться своей землей, несмотря на мораторий. Также в Минюсте заявили, что мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере.

Отметим, Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.