«Никто не может быть в безопасности, когда в Украине идет война», – Президент Зеленский выступил на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Это первый визит нового президента Украины в США для участия в сессии ГА ООН.

Свое выступление президент Украины начал с обращения ко всем присутствующим на Генассамблее ООН. Зеленский попросил каждого вспомнить свое первое выступление с этой трибуны и не относится скептически.

- Добро пожаловать в 21 век. Вместо того, чтобы быть услышанным, ты можешь быть убитым, - сказал Зеленский.

По словам Главы государства, более 15 тысяч человек погибли на Донбассе.

- 5 лет длится война, 5 лет как Россия аннексировала Крым. Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, 1,5 млн переселенцев. Ежегодно эти цифры звучат здесь, ежегодно эти цифры растут, - заявил он.

При этом, как добавил президент Украины, на сегодняшний день в мире никто не может чувствовать себя в безопасности, когда в Украине идет война. Зеленский отметил, что фундамент для двух мировых войн закладывался, когда мировое сообщество закрывало глаза на локальные конфликты.

- Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали, потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн, - заявил президент.

Зеленский считает возможность третьей мировой войны угрозой для всей планеты.

- Кое-кто сейчас говорит: третьей мировой войны не будет - будет последняя. Надеюсь, что эта фраза - это осознание угрозы для планеты, а не анонс, - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что умный человек до сих пор решает проблемы убивая себе подобных.

- Любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или ином уголке планеты, независимо от количества ее жертв - это самая большая угроза всей цивилизации. Потому что в 2019 году человек разумный, Homo sapiens, до сих пор решает конфликты, убивая себе подобных. Только одно остается неизменным - противоречия между государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами, - сказал Зеленский.

Зеленский находится в США с 23 сентября и уже провел несколько встреч с мировыми лидерами. Говоря об итогах первых встреч Зеленский прокомментировал и предстоящую встречу с Трампом, отметив, что планирует пригласить президента США в Украину и рассчитывает на хорошие отношения с Америкой.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.

Напомним, Конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.