Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом

В Белом доме опубликовали стенограмму разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Документ опубликован на сайте Белого дома.

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В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как тогдашний вице-президент США Джо Байден в 2016 году лоббировал увольнение Генпрокурора Украины Виктора Шокина. Как известно, сейчас Байден потенциальный кандидат в Президенты США от демократов и, соответственно, оппонент Трампа.

– Другое дело, много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете посмотреть на это ... Это звучит ужасно для меня, – сказал Трамп Зеленскому.

– Говоря об этом, я бы хотел попросить вас, если у вас есть какая-то дополнительная информация, которую вы можете нам предоставить, это бы очень нам помогло в расследовании, чтобы быть уверенными что мы вершим справедливость в нашей стране... – сказал Зеленский.

– Я скажу, чтоб мистер Джулиани позвонил вам, также скажу Главному прокурору Барру позвонить вам, когда мы доберемся до сути. Я уверен, мы разберемся. Я слышал, с прокурором обращались плохо, а он был справедливым, поэтому удачи во всем. Я предугадываю, что ваша экономика будет лучше и лучше. У вас много активов. У вас замечательная страна. У меня много друзей украинцев, это удивительные люди, – отметил Трамп.

– Я хочу заверить вас, что мы отнесемся с серьезностью к делу и будем работать для этого расследования, – сказал Президент Украины.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.