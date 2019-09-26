Мэр Сенкевич считает, что новый глава Николаевской ОГА мог не увидеть изменений в городе за 20 лет из-за СМИ

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что у нового главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника могло создастся плохое впечатление об обстановке в городе из-за местных средств массовой информации.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам Сенкевича, Николаев, судя по инвестициям, развивается, а мнение Александра Стадника о том, что в городе плохая обстановка, отчасти создано СМИ.

— Я думаю, что у Александра Васильевича создавалось впечатление о городе в том числе из наших СМИ, которые не всегда пишут хорошее, что люди заинтересованно читают более негативное. То, что мы находимся на открытии первой южнокорейской инвестиции, которая находится не на территории Южной Кореи, говорит о том, что Николаев развивается. Здесь американские компании размещают свои производства. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас было больше денег, тогда и показать будет больше чего. Но я чувствую позитивную динамику, мне кажется, все ощущают её, - сказал Сенкевич.

Напомним, Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что депутаты городского и областного советов с 1997 года ничего не сделали для того, чтоб в области были отремонтированные дороги.