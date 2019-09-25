Трамп встретился с Президентом Украины – они ответили на вопросы журналистов ОНЛАЙН

В США президент Соединенных штатов Дональд Трамп 25 сентября проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трансляцию встречи ведет «Настоящее время».

Эта часть встречи открыта для прессы, президенты отвечают на вопросы журналистов - проводят своего рода пресс-конференцию.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – расследуют, о чем он говорил с Зеленским. Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Позднее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

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21:38 Президенты ушли в переговорную комнату.

21:36 Трамп отвел тему с импичмента на возможные нарушения его бывшей оппонентки Хиллари Клинтон, а также стал рассказывать, что он помогает Украине больше, чем Обама.

Зеленский говорит, что «Украина – независимая страна», а генпрокурор Рябошапка – «человек с западным образованием».