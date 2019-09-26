Трамп обвинил оппонентов из Демократической партии в давлении на Зеленского

Демократическая партия США оказывала давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Радио Свобода.

- Я разговаривал с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти и другими республиканцами и проинформировал их, что полностью поддерживаю прозрачность относительно так называемого сообщения информатора, хотя эти сообщения были получены не из первых рук. Кроме того, я настаиваю на прозрачности относительно того, что касается Байдена и его сына Хантера и миллионов долларов, которые были выведены из Китая и Украины, когда он (Байден, — ПН) был вице-президентом США, — сказал он.

В то же время он потребовал прозрачности от оппонентов-демократов, которые «побывали в Украине и пытались заставить нового президента принять определенные меры».

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – пока что расследуют, о чем он говорил с Зеленским.

Отметим, позже Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.