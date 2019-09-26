Генпрокурор Рябошапка мой человек, но не моя собственность, - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свои слова из телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда назвал тогдашнего будущего генерального прокурора Руслана Рябошапку на 100% «своим человеком», заявив, что он не является «его собственностью».

Об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке по результатам встречи с Трампом, передает УНИАН.

- Да, конечно мой товарищ (Рябошапка - ПН). Вся моя команда - это мои люди. Это не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Мы прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании. Да, есть генпрокурор Рябошапка, - заявил Зеленский.

По словам президента, Рябошапка не хотел быть генпрокурором.

- Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой ... семь месяцев. Так, мой человек, но не моя собственность, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно стенограмме, обнародованной на сайте Белого дома, разговор был рассекречен после распоряжения Трампа от 24 сентября. Разговор состоялся 24 июля и длился 30 минут - с 9.03 до 9.33 по Вашингтону (с 16.03 до 16.33 по Киеву).