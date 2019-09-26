Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь в восстановлении Донбасса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Об этом он заявил на встрече с представителями украинских СМИ в четверг, 26 сентября, передает «РБК-Украина».

По его словам, Беларусь заинтересована в мире и стабильности на территории Украины.

– Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах белорусов. Наша боль, – сообщил Лукашенко.

Он также отметил, что Беларусь продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине. В частности, обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь, участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Напомним, как Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия.