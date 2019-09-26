В горсовете Николаева «Самопомощь» и два представителя «БПП» создали депутатскую группу: «Нет общего понимания фракций по развитию города»

Депутаты Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» и два депутата от фракции «БПП» создали депутатскую группу «Николаев».

Об этом стало известно в четверг, 26 сентября, в ходе заседания сессии Николаевского горсовета.

Так, Александр Сенкевич сообщил, что ему пришло заявление про создание в Николаевском горсовете депутатской группы «Николаев», в состав которой вошли депутаты от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко, Наталья Горбенко, Федор Панченко, Александр Репин, Дмитрий Сичко, Светлана Таранова и депутат от «БПП» Игорь Концевой и Анатолий Петров. Главой группы выбрали Федора Панченко.

«Мы депутаты Николаевского горсовета понимая собственную ответственность перед гражданами города Николаева и признавая, что городской совет переживает непростой период связанный с отсутствием общего понимания фракций касательно направлений развития города, решили, независимо от фракционной принадлежности, объединить усилия и создать депутатскую группу «Николаев» в Николаевском горсовете», - говорится в заявлении депутатской группы.

Также отмечается, что основными принципами и подходами работы депутатской группы станет: безусловный приоритет интересов горожан над политическими интересами партий и фракций; объединение усилий касательно решения насущных социальных, хозяйственных, экономических и других вопросов города; повышение способности и эффективности работы Николаевского горсовета через определения общей позиции группы по наиболее актуальным проблемам города и приложения максимальных усилий для их решения; содействие решения проблем горожан любого округа, независимо от наличия или отсутствия в нем депутата; координация позиций группы касательно поддержки предложений/проектов общественности направленных на улучшения жизни горожан.