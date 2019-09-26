«Я за каждое свое слово отвечаю»: Зеленский прокомментировал критику европейских лидеров во время разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен лидерам стран ЕС за помощь Украине, но считает справедливой прозвучавшую критику в их адрес во время телефонного разговора в конце июля с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

– Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил, благодарю и сейчас на встрече с президентом Трампом сказал, что благодарен за любую помощь Украине от наших европейских лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от других. Разговор с Трампом происходит в очень сложный период, когда Россию вернули в ПАСЕ, санкции не оказывали такое сильное давление на строительство «Северного потока-2», и я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этом разговоре, или о которых я не говорил, – сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский указал, что, например, решение о возвращении РФ в ПАСЕ принималось еще не при его президентстве

– Оно было принято европейскими странами еще где-то, мне кажется, в конце зимы, - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что не хочет ни о ком говорить плохо, и всем, кто помогает Украине, он благодарен.

– Но я сказал правду, потому что «Северный поток-2» для нас большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять с вами транзитные деньги, около трех миллиардов долларов. И, по моему мнению, «Северный поток» – это такое себе постепенное снятие санкций. Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю. А за всё остальное большое спасибо, – пояснил он.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа – расследуют, о чем он говорил с Зеленским в июле. Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Позднее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Зеленского с Трампом.