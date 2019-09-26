«Белый дом должен привлечь к ответственности за злоупотребление властью», – Байден отреагировал на разговор Трампа с Зеленским

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1509 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(905)   

Джо Байден, который является конкурентом нынешнего Президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах, заявил, что Трамп поставил свои интересы выше государственных.

Об этом он написал в своем Twitter.

Как известно, 25 сентября в Белом доме опубликовали стенограмму разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как тогдашний вице-президент США  Джо Байден в 2016 году лоббировал увольнение Генпрокурора Украины Виктора Шокина. 

«Наш Президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего», – написал Байден.

Напомним, что конгресс США начал процедуру импичмента Трампа.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трампа призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика