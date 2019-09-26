Аваков назначил Князева своим советником, а Трояна переместили на должность замглавы Нацполиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков назначил экс-главу Нацполиции Сергея Князева советником министра и членом коллегии МВД, а уже бывший советник Авакова стал заместителем главы Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что решение об отставке Сергея Князева – «это плановый шаг, не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции». Также он назвал уровень доверия к полиции в 51% заслугой работы Сергея Князева.

«Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье и Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды», - отметил Аваков.

Аваков также сообщил, что полковник полиции Вадим Троян, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначен заместителем главы Нацполиции.

«У нас новые назначения. И я считаю, что эти молодые люди будут эффективно работать в пользу государства Украина. Мы страну, которая еще перезагружается, появились новые подходы, имеем полицию вне политики и перед нами стоят новые вызовы. Поэтому мы должны вовремя и адекватно реагировать», - подчеркнул Аваков.

Напомним, как появилась информация, что польская прокуратура подозревает в отмывании денег экс-жену Князева, которую остановили на польской границе с крупной суммой валюты.