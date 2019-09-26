Губернатор Стадник посреди рабочего дня собрал всех работников облгосадминистрации в ОДК, чтоб «познакомиться со всеми»

В четверг, 26 октября, глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел встречу со всеми сотрудниками ОГА в зале Областного дворца культуры.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Встреча была назначена на 10 утра. Ближе к этому времени к ОДК начали подходить все сотрудники управлений и департаментов ОГА, заместители главы облгосадминистрации, члены аппарата. На месте сообщили, что встреча будет носить закрытый характер, поэтому участие СМИ не предусматривается. Около 10:15 к зданию дворца культуры подъехал автомобиль, из которого вышел Александр Стадник, сразу сообщив, что у него сейчас нет времени отвечать на вопросы, но пообещав поговорить после мероприятия.

Сама встреча длилась около часа. По окончанию мероприятия Стадник заявил, что собрание проходило для того, чтобы познакомиться с работниками облгосадминистрации.

— Собрание было по-простому, познакомиться со всеми, так как нет возможности собраться. (...) Вы мне предлагаете, чтоб я собирал каждое управление по 10-20 человек и тратил на это время? – сказал Стадник.

Глава ОГА не согласился с тем, что сотрудники облгосадминистрации пропустили свое рабочее время, отметив, что все также хотели познакомиться с ним и узнать, в каком направлении будет идти работа.

— Да они не пропустили (работу - ПН). Пропустили работу четыре года ваши непосредственные, не буду говорить кто. (...) Мы обсудили рабочие вопросы, мы обсудили открытость, проблематику. (...) Я не то, что не считаю, что это не хорошо, я считаю, что это необходимо, потому что таких собраний не было, спросите у людей, очень давно. И я скажу даже больше – каждый человек, который работает в ОГА, хотел познакомиться с руководителем, хотел узнать его планы и час времени, поверьте, я как руководитель знаю, только в лучшую сторону, добавит бонус, потому что все понимают, как будут работать... – сказал Александр Стадник.

Также он не согласился с тем, что из-за собрания работа в ОГА была на некоторое время остановлена, отметив, что на встрече обсуждался вопрос, в том числе, и открытости для СМИ.

— Ответственные лица есть. Если вы хотите меня подвести к тому, что сейчас мы парализовали работу ОГА, то это не так. Мы, наоборот, ее развиваем, чтоб она была максимально продуктивная, максимально правильная, чтобы все почувствовали, что ОГА будет принимать решения, которые будут быстрыми и четкими, прозрачными и открытыми для всех, в том числе и для средств массовой информации, - добавил Стадник.

На вопрос о том, был ли арендован зал ОДК, глава ОГА ответил отрицательно, пояснив, что здание находится на балансе у области.

— Нет, это было бесплатно, потому что это наш финансовый объект, который стоит у нас на балансе, и мы его финансируем. Это наше. Такое же наше, как и ваше, - добавил Александр Стадник.

Стоит отметить, что в здании Николаевского областного совета есть сессионный зал.

Напомним, ранее новый председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что у него есть команда, но отказался озвучивать их имена из-за того, что они проходят спецпроверки и собеседования.