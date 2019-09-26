Зарплата, «одна семья», ничего не изменится: О чем глава Николаевской ОГА говорил на закрытой встрече с чиновниками облгосадминистрации

В четверг, 26 сентября, в зале Областного дворца культуры прошла закрытая встреча главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника со всеми сотрудниками ОГА. В ходе встречи Стадник рассказал о том, в каком формате будет идти работа, какая у него зарплата и планы на ближайшее будущее.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали собеседники, которые присутствовали на встрече.

По их словам, в ходе встречи Александр Стадник заявил, что в работе чиновников облгосадминистрации не будет особых изменений, что он найдет общий язык со всеми местными депутатами и группами влияния. При этом, он отметил, что он лично будет открытым и любой чиновник сможет обращаться по личным вопросам к нему непосредственно.

Также он рассказал о том, что его заработная плата составляет 17 тысяч. Также он рассказал, что ему часто задают вопрос - а разве можно на такую зарплату прожить главе ОГА и сообщил, что всегда отвечает - можно. Помимо этого, по его словам, у него есть «дополнительный заработок».

«Эти фразы присутствующие в зале восприняли смехом, на что Александр Стадник отреагировал фразой, мол, я понимаю о чем вы подумали, но это не так», - рассказал собеседник издания.

Так же, во время своего монолога, новоназначенный глава ОГА заявил, что в курсе того, что николаевские чиновники не получали премии и пообещал, что теперь все измениться и он будет подписывать их премирование.

фото: Facebook-страница Александра Стадника

Кроме того, Александр Стадник сообщил, что с 1 по 15 октября его в Николаеве не будет из-за командировки в Киев, где он в Кабинете Министров будет решать вопросы бюджета с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Так же глава ОГА высказал свое возмущение тем, что его называют "варягом", что спит по 4 часа в сутки и рассказал, что начал работать еще в 14 лет и отдыхал не по-заграницам, а у бабушки.

«Скоро опубликуют мою биографию и вы все там увидите. Все говорят, что я налоговик. А если налоговик, то сразу коррупционер. Но это не так», - процитировал слова Стадника собеседник издания.

Лейтмотивом встречи стало выражение: «Как говорил Владимир Александрович, мы – одна семья...».

Вместе с тем, у себя на странице в Facebook Александр Стадник также сообщил об итогах встречи, отметив, что в ходе мероприятии шла речь об окончании коррупции, схем и «договоренностей».

«Честность, взаимоуважение, искренность, открытость, профессионализм - именно эти приоритеты являются определяющими в работе госслужащих. Все вместе переворачиваем страницу с коррупцией, схемами, «договоренностями», - сказано на странице Александра Стадника.

Напомним, сайт Президента Украины опубликовал предполагаемую речь нового главы Николаевской ОГА Александра Стадника, хотя тот на самом деле сказал совсем другое.