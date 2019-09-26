Глава Николаевской ОГА Стадник за «закрытой дверью» встретится с депутатами, главами РГА и нардепами

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в четверг, 26 сентября, собирается провести встречу с народными депутатами, главами райгосадминистраций, а также депутатами областного и городского советов.

Об этом «Преступности.НЕТ» на правах анонимности сообщили несколько участников будущей встречи.

В то же время в пресс-службе Николаевской ОГА сообщили, что 26 сентября, в 16:00 состоится совещание с участием Александра Стадника, при этом сама встреча будет закрытой, поэтому участие СМИ не предусмотрено.

«Во избежание недоразумений, сообщаем, что сегодня, в 16:00 запланировано совещание с участием председателя ОГА Александра Стадника. Встреча имеет закрытый характер. Участие представителей СМИ не предусмотрено», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в четверг, 26 сентября, в зале Областного дворца культуры прошла закрытая встреча главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника со всеми сотрудниками ОГА. В ходе встречи Стадник рассказал о том, в каком формате будет идти работа, какая у него зарплата и планы на ближайшее будущее.