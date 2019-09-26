Обменялись контактами и обсудили проекты, которые нужно включить в Госбюджет 2020 года, – мэр Сенкевич о встрече с николаевскими нардепами

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что на встрече с народными депутатами «Слуга народа» от Николаевщины обсуждались проекты, которые необходимо успеть включить в Государственный бюджет Украины 2020 года.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в четверг, 26 сентября, после заседания сессии Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам мэра, у него остались очень позитивные впечатления от вчерашней встречи, также он добавил, что у нардепов есть запал и время сделать, что-то полезное для области и города. В частности, чиновники мэрии для встречи подготовили информацию по всем главным распорядителям и крупным объектам, которые нуждаются в финансировании. Нардепы же должны с ними ознакомиться и попытаться включить их в Госбюджет 2020 года.

— Сейчас он (проект Государственного бюджета 2020 года, - ПН) в корректировке находится, они попытаются это сделать (включить в него николаевские объекты, которые нуждаются в финансировании, - ПН). Получится или не получится - нет гарантий, во всяком случае, все эти вопросы мы передали. Также мы обменялись контактами и электронными адресами для быстрой работы, - сообщил Александр Сенкевич.

Также он добавил, что поднимались вопросы и касательно ремонта Варваровского моста, проектов по улице Заводской: переселение жильцов с промышленной зоны и передача здания детского сада на этой территории в коммунальную собственность, передача недостроя по ПГУ «Спортивный городок», по продолжению проекта Европейского инвестиционного банка по водоканалу, и вопросы, которые не требуют дополнительного финансирования, а требуют политической воли.

— Договорились о том, что список этих объектов будет сформирован в документ, и мы его перешлем им на e-mail, чтобы они могли пролоббировать их. В общем встреча прошла очень позитивно. Мы все пришли к мнению, что наша задача, это не выяснять какие-то политические детали, а заниматься развитием города и области, - заявил мэр.

Кроме того, городской голова сообщил, что обратился Игорю Негулевскому, так как он входит в комитет по инфраструктуре, касательно того, что город готов вместе с ОГА спроектировать среднетекущий ремонт дорог государственного значения, которые проходят через город.

— Мы готовы разработать проект, чтобы потом получить деньги и начать работы. Сегодня эти проекты не разработаны и никто этим не занимается, - добавил он.

При этом, мэр отметил, что общался с министром министерства развития территорий Аленой Бабак, которая сказала, что в Кабмине нет понимания, по поводу получения депутатами субвенций по соц-эконом развитию, что очень плохо.

— Но при этом у депутатов есть надежда, что некоторые проекты им удастся внести в бюджет. Потому что он уже прошел в первом чтении, сейчас будут изменения, подытожил он.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич заявлял, чтохочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

Помимо этого, ранее Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах запланировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.

В частности, он планировал встретиться с нардепами после праздников, которые были летом. И в итоге, 22 сентября позвал народных депутатов, избранных на николаевских округах, публично обсудить, каким образом они могут помочь городу.