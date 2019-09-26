Экс-генпрокурор Шокин намерен через суд восстановиться в должности

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал иск в Верховный суд с требованием восстановить его в должности.

Об этом говорится в материалах суда.

Согласно информации на сайте суда, судебное заседание назначено на 3 октября. Иск рассмотрит Кассационный административный суд Верховного суда. Шокин подал иск против пятого президента Петра Порошенко и Верховной Рады с требованием о пересмотре дела из-за «вновь открывшихся обстоятельств».

Отметим, весной 2016 года под давлением Байдена был уволен Генпрокурор Виктор Шокин.

Как известно, Шокина обвиняют в развале громких дел против людей Януковича, спуске на тормозах резонансных расследований, из-за чего ЕС вынужден снимать санкции с фигурантов списка. 16 февраля президент Петр Порошенко в своем обращении к соотечественникам сообщил, что попросил генпрокурора Шокина подать в отставку. Шокин написал такое заявление и ушел в отпуск, из которого вернулся 16 марта. С тех пор прошло несколько акций за отставку генпрокурора и проведение открытого конкурса на эту должность.

Тогда заместитель генпрокурора – прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе заявлял, что в ГПУ продолжаются увольнения следователей, которые вели дело «бриллиантовых» прокуроров, обвиняемых в коррупции. Также Сакварелидзе заявил о деловых связях генпрокурора и «бриллиантовых» прокуроров. 29 марта стало известно, что генпрокурор Шокин в день голосования за его отставку уволил своего заместителя Давида Сакварелидзе.

Отметим, у «бриллиантового прокурора» Корнийца во время обысков обнаружили копии личных документов экс-генпрокурора Шокина

Напомним, что экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак рассказал, что подал в отставку из-за невозможности борьбы с коррупцией пока во главе ГПУ находится Виктор Шокин.