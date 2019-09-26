Губернатор Николаевщины проводит встречу с депутатами – её в последний момент сделали открытой для прессы ОНЛАЙН

Александр Стадник Глава Николаевской ОГА Александр Стадник 26 сентября в сессионном зале областного совета проводит встречу с представителями местного самоуправления, депутатами, главами РГА и нардепами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что эта встреча должна была быть закрытой для СМИ.

Но буквально за 15 минут до начала встречи пресс-служба Николаевской ОГА сообщила, что мероприятие будет открытым. Его анонсировали как встречу с представителями местного самоуправления.

Ранее сегодня в зале Областного дворца культуры прошла закрытая встреча главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника со всеми сотрудниками ОГА. В ходе встречи Стадник рассказал о том, в каком формате будет идти работа, какая у него зарплата и планы на ближайшее будущее.

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17:26 Перед собравшимися выступил нардеп Александр Пасечный, также слово взял и мэр Николаева Александр Сенкевич. Во время общения с депутатами городского совета выяснилось, что еще не работает приемная Пасечного, куда могли бы обратиться его избиратели.

16:47 После главы ОГА слово передали народным депутатам. Первым к трибуне подошел Артем Черноморов, который говорит о рынке земли.

16:43 Стадник призвал собравшихся работать как единый механизм – и чиновников и депутатов, хоть у них есть и свои интересы: «Нет прошлого, нет моментов, которые нас разъединяют». Он заявил, что если все чиновники и депутаты будут работать, то Николаевская область станет успешнее.

16:32 Глава ОГА Стадник говорит об оптимизации зданий и помещений областного совета – чтобы здания, которыми пользуются жители Николаева, отдали в коммунальную собственность города, и чтобы эти здания содержали за городской счет.

16:30 Заявил о пилотном проекте для весового контроля большегрузного транспорта и штрафах за перегруз.

- Мы построим дороги, которые не будут разрушаться, штрафы пойдут на обустройство дорог, и это приведет к дисциплине. Мы получим долгоиграющие проекты для Николаевской области, - сказал Стадник.

Упомянул, что «некоторые люди» в портовом Николаеве лоббируют то, чтобы вопрос с большегрузами не решался.

16:25 Стадник рассчитывает, что николаевские нардепы помогут Николаевской области получить 2,5 миллиарда гривен субвенции на различные программы, например, на ремонт дорог. Говорит, что до конца года нужно отремонтировать самые проблемные участки дорог в области и подготовить их к зиме.

16:17 Мероприятие началось с опозданием более чем в 15 минут. Вместе со Стадником в президиуме сели его заместители Кушнир, Гайдаржи и Трайтли.

16:07 На встрече присутствуют николаевские народные депутаты от «Слуги народа»: Александр Пасечный, Игорь Негулевский, Игорь Копытин, Ирина Аллахвердиева, Максим Дырдин, Александр Гайду и Артем Черноморов. Также в зале находятся депутаты Николаевского областного совета, Николаевского городского совета от разных фракций, главы РГА, чиновники Николаевской мэрии. и городской голова Александр Сенкевич. Мероприятие пока что не началось.