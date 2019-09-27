Наследный принц Саудовской Аравии признал, что он несет ответственность за убийство журналиста Хашогги

Джамаль Хашогги Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман сказал, что несет ответственность за убийство журналиста «The Washington Post» Джамаля Хашогги в прошлом году саудовскими оперативниками. Принц заявил, что «это произошло под моим наблюдением».

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на телеканал «Al Jazeera».

Мухаммед бин Салман, который является фактическим правителем королевства, публично не говорил об убийствах в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. ЦРУ и некоторые западные правительства сказали, что он заказал убийство, но саудовские чиновники говорят, что он не играл никакой роли.

Смерть вызвала глобальный скандал, запятнавший имидж наследного принца и ставящий под угрозу амбициозные планы по диверсификации экономики крупнейшего в мире экспортера нефти и открытию общества Саудовской Аравии. С тех пор принц не посещал Соединенные Штаты или Европу.

- Это произошло под моим присмотром. Я несу всю ответственность, потому что это произошло под моим присмотром, - сказал он журналисту Мартину Смиту из телеканала PBS в документальном фильме «Наследный принц Саудовской Аравии», который выйдет в эфир 1 октября – в преддверии годовщины смерти Хашогги.

Смит спросил, могли ли убийцы брать частные правительственные самолеты, на что наследный принц ответил: «У меня есть чиновники, министры, которые следят за делами, и они несут ответственность. У них есть полномочия делать это».

Напомним, журналист издания «The Washington Post» Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов, необходимых для развода. Турецкая газета Sabah сообщила об идентификации группы из 15 человек, которые прилетели в Турцию из Саудовской Аравии в день исчезновения Хашогги и вскоре вернулись обратно.

Власти Турции располагают аудио- и видеодоказательствами того, что пропавшего журналиста пытали, а затем убили на территории консульства. Джамаль Хашогги уехал из Саудовской Аравии в США через полгода после того, как ему запретили публиковать свои материалы, и даже писать в Twitter. Он неоднократно выступал с критикой политики королевского дома Аль-Сауд, однако утверждал, что не является оппозиционером к королевской семье Саудовской Аравии.