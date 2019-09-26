«На**я вы такие вопросы задаете тупые?» - мэр Днепра Филатов на сессии горсовета поскандалил с депутатом

Мэр Днепра Борис Филатов матерно выругался на сессии горсовета, которая проходила в среду, 25 сентября.

Филатов нецензурно ответил на вопрос депутата городского совета Днепра Александра Куприенко , который поинтересовался, почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуется на сайте горсовета.

- Насколько я знаю, мы все это выставляем на Prozorro. Вы знаете о системе Prozorro, которая по своим данным нашу территориальную громаду ставит на четвертое место по прозрачности в стране? Знаете? Да? Тогда на х@я вы такие вопросы задаете тупые?, - ответил Филатов.

Позже мэр Днепра объяснил корреспонденту «Страны», что таким образом он пытался более доходчиво объяснить депутатам суть.

- Да, матюкался. Это я так пытался объяснить депутатам, чтобы они не задавали тупых вопросов. Вот они спрашивают: а где мы можем посмотреть прозрачность продажи коммунальной собственности? Я спрашиваю: а вы знаете, что такое платформа Prozorro? Они говорят: «Знаем». Снова спрашиваю: А вы в курсе, что по данным программы Prozorro, Днепр стоит на четвертом месте среди всех территориальных общин? Оказалось, депутаты знают и это. Еще спрашиваю: «А вы знаете, что мы выставили 30 объектов на Prozorro для продажи?» И это они знают. Так а на х@я вы тупые вопросы задаете? Они до этого тролили меня своими идиотскими вопросами, падали на пол - говорили, что их кто-то побил. Там есть трое их Самопомощи и один из БПП, которым лень работать, не лень дурака валять, - рассказал Филатов.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Бужанский оскорбил родителей школьников, которые не могут «скинуться» на люки.