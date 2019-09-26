Налоговая милиция останется в составе ГФС до создания нового Бюро финрасследований, - Кабмин

Кабмин 25 сентября принял постановление № 846 о разделении сервисной и правоохранительной функций Государственной налоговой службы (ГНС).

Об этом сообщается на его сайте правительства.

«Принятым постановлением предусмотрено исключение в Государственной налоговой службы функций по реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, законодательства по вопросам уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и по другим вопросам. Упомянутые функции в сфере правоохранительной деятельности будет продолжать осуществлять Государственная фискальная служба, которая прекращается в связи с реорганизацией, до завершения осуществления мероприятий по созданию нового органа по расследованию финансовых преступлений», — объяснили в правительстве.

Поскольку подразделения налоговой милиции будут в составе ГФС, предельная численность сотрудников ГНС будет уменьшена. Предполагается, что в аппарате Государственной налоговой службы может работать не более 1248 человек, в территориальных органах — не более 23 618 человек (сейчас — не более 1618 и 28 252 человек соответственно). Предельная численность аппарата ГФС составит 370 человек, территориальных органов — 4634 человека.

«Государственная фискальная служба ко времени образования центральных органов исполнительной власти, указанных в этом пункте, имеет полный доступ к Государственному реестру физических лиц — плательщиков налогов и других реестров, банков и баз данных, ведение которых возложено законодательством на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу», — говорится в постановлении.

Напомним, Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внесет на рассмотрение Верховной Рады одним из первых законопроект о Службе финансовых расследований (СФР). Также в «Слуге народа» против того, чтобы СФР подчинялась Президенту Украины.