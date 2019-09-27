Лукашенко готов обменять осужденного украинского журналиста на беларуса, которому грозит срок за шпионаж

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос о помиловании осужденного в Беларуси за «шпионаж» украинского журналиста Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с представителями украинских СМИ, сообщает «Радио Свобода».

- Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои, - сказал Лукашенко.

Он заявил, что белорусской стороне в вопросе взаимного освобождения Шаройко и Политики не удалось договориться с предыдущей властью.

- Главное сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня (Юрия Политику). Если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос (освобождение Шаройко). Но главное, он будет решен, - сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Александр Лукашенко сказал: «Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику вести в суд».

3-4 октября в Житомире, как ожидается, пройдет второй Форум регионов Украины и Беларуси, куда президента Беларуси пригласил его украинский коллега Владимир Зеленский.

Напомним, что беларуса Политику судят в Украине. По версии прокуратуры, Политика пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции «Шторм», которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском. За интерес к секретным данным белорусу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.