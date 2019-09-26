В Кабмине намерены создать единый реестр украинцев

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство работает над созданием единого базового реестра украинцев.

Об этом он сказал в ходе конференции в клубе Кабмина по антикоррупционным мерам, передает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что сейчас в Украине очень много реестров.

«Одна из вещей, которую хотим сделать - объединить реестры, потому что даже такая простая вещь как реестр украинцев или реестр физических лиц... рассеян по шести-семи базовым реестрам. Мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр и не заставлять украинцев сообщать свои данные в каждом отдельном реестре», - подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании единого веб-портала электронных услуг.