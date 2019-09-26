ГБР завело дело на экс-главу Госохраны Гелетея – его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями

Государственное бюро расследований открыло дело на бывшего начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Детективы проверят, злоупотреблял ли Гелетей служебным положением. Дело открыто по решению Шевченковского районного суда Киева по заявлению Чайковского В.А. Человек с такой же фамилией возглавлял институт Управления госохраны.

Чайковский утверждал, что экс-глава УГО и другие сотрудники ведомства злоупотребляя служебным положением, за взятки незаконно назначали на должности и присваивали почетные звания.

Предварительная квалификация дела – ч.1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемых в деле пока что нет, сам Валерий Гелетей от комментарив отказался.

Напомним, ГБР открыло производство по факту событий 2 мая в Одессе – предполагают, что экс-спикер ВР Парубий координировал массовые беспорядки.