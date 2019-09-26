«Налоговый правоохранитель» и «человек, который вам понравится», - Стадник о своих будущих новых замах

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заступился за действующих заместителей, поблагодарил их за работу и заявил, что в Офисе Президента уже рассматриваются две новые кандидатуры.

Об этом он сообщил в четверг, 26 октября, в ходе своей встречи с народными депутатами, депутатами областного и городского советов, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

К Александру Стаднику обратилась депутат Татьяна Демченко, которая, среди всего прочего, раскритиковала работу заместителей главы ОГА, заявив, что они несколько лет плохо выполняли свои обязанности. В ответ на это Стадник заступился за чиновников, отметив, что проблемы в области – это ответственность всех.

— Я понимаю ответственность тех направлений, по которым они выполняли свои обязанности. Нельзя сказать, что из-за них мы живем четыре года вот в такой вот, не буду говорить это слово, плохой обстановке. С теми же дорогами, с теми же садиками, с теми же школами. Это не два-три человека, которые сидят и сделали все самое плохое для области и для города. Когда можно кинуть в них камень и сказать: «Давайте их казним». Давайте мы, наверное, все себя казним, потому что мы все к этому причастны, - сказал глава ОГА.

Также председатель облгосадминистрации поблагодарил заместителей за работу, отметив, что они написали заявления и могли бы уйти в любой момент, но продолжают работать, передавая дела.

— Я им хочу даже сказать спасибо, и мне не стыдно будет перед прессой. Они написали все заявления, потому что, согласно законодательству, они должны были все написать заявления. Мы с ними проговорили, с каждым по отдельности, с пониманием того, что они могут уйти в любой момент и по собственному желанию. Но только лишь с пониманием области, с пониманием города, не смотря на критику. Они знали, что готовится новая команда. Но с пониманием того, что здесь была одна команда, пришла другая команда, и правильная работа, которая не парализует какие-то направления, нам нужны грамотные решения, правильные советы, правильно передать дела. (...) Они могли спокойно уйти и завалить мне сейчас работу, я и так сплю по два-три часа, - сказал Александр Стадник.

При этом в комментариях журналистам глава ОГА сказал, что на должность заместителей у него уже есть два кандидата. В частности, на должность заместителя, курирующего направления финансов, которое на сегодняшний день контролирует Александр Кушнир, есть кандидат – выходец из Николаева. При чем фамилию кандидата Стадник назвать отказался.

— Один кандидат, который будет отвечать за финансовые вопросы, будет на должности заместителя главы, может даже и первого заместителя. Он – николаевец и вы все, я думаю, его знаете, потому что там человек профессиональный. Он нигде не был замешан в каких-то политических составляющих, он работал, он профессионал. (...) Он сейчас на обсуждении. Но вы увидите, он вам понравится, - сказал Александр Стадник.

Что же касается второй кандидатуры, по словам главы ОГА, рассматривается человек из Луганска, ранее занимавший должность в структуре налоговой службы, имеет звание офицера и проводил расследования по вопросам коррупционных схем.

— И вторая кандидатура – это человек, который непосредственно, расследовал и имеет большую практику в расследовании коррупционных схем, связанных с недвижимостью, с теми вопросами, где строительство коммунальное, все моменты, которые связанны с отчуждением имущества. Этот человек с Луганска, он профессионал, он офицер, он никогда в таком вопросе не был, но он полностью понимает, как в этом направлении работать, он когда-то эти вопросы контролировал, все эти кражи, эти схемы. Он налоговый правоохранитель и у него разная сфера деятельности – от внутренней безопасности, он областью руководил, контролировал эти вопросы, - сказал Стадник.

Глава ОГА добавил, что все кандидатуры сейчас находятся на рассмотрении в Офисе Президента.

Напомним, ранее Александр Стадник заявил, что у него есть команда, но отказался озвучивать их имена из-за того, что они проходят спецпроверки и собеседования.