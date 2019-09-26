«Где деньги, Зин?»: Негулевский, чью фирму уличали в некачественных дорожных работах, нахамил Москаленко за просьбу выделить больше денег на дороги

Народный депутат Украины Игорь Негулевский раскритиковал главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко за то, что она попросила включить финансирование ремонта трасс Н-14 и Н-11 в Госбюджет на 2020 год, заявив, что дороги, которые ремонтировались за последние два года, уже в плохом состоянии. При этом фирму Негулевского несколько раз уличали в некачественном ремонте дорог.

Об этом шла речь в четверг, 26 сентября, в ходе встречи руководства Николаевской ОГА с депутатами, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Виктория Москаленко, обратившись к народным депутатам и руководству ОГА, попросила поспособствовать вопросу о включении финансирования ремонта аварийных трасс Н-11 «Николаев-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев-Благодатное-Киев», как статью в Государственный бюджет на 2020 год.

— Я бы хотела, чтоб вы это сделали, чтоб дороги Н-11 «Днепр-Николаев», дорога «Кропивницкий-Николаев», дорога Н-24 «Николаев-Благодатное-Киев» были включены в государственный бюджет Украины на 2020 год отдельными строками, потому что сегодня мы видим, что дорога «Мариуполь-Запорожье» сделана за два месяца, 4 миллиарда гривен выделено дополнительно из бюджета, - сказала Москаленко.

В ответ на это к трибуне вышел Игорь Негулевский, который заявил, что те дороги, которые ремонтировались в 2018-2019 году, уже находятся в плохом состоянии, после чего, обратившись к Москаленко, спросил: «Где деньги, Зин?».

— А чего вы вспомнили сейчас, где вы четыре года были? Мы прекрасно все наблюдали, как прекрасно работали все дорожные службы. Я во время предвыборной компании смотрел, как работает инфраструктура. Все объекты, которые были построены в 2018 году, продержались год. Те объекты, которые были построены в этом году, продержались два месяца. Где деньги, Зин? – сказал Негулевский.

В ответ на это Москаленко возмутилась и потребовала вести себя корректно, а нардеп продолжил, заявив: «Вы строили так, что оно все разваливается, а теперь спрашиваете, где дороги?». Стоит отметить, что в ходе разговора ни один человек в зале не указал Негулевскому на его некорректное обращение к главе областного совета, а народные депутаты от партии «Слуга народа» зааплодировали.

В то же время, ранее сообщалось, что Игорь Негулевский раскритиковал управление инфраструктуры ОГА за плохо сделанную дорогу в Баштанке, показав на видео, как она разваливается. В ответ на это на странице Facebook управление был опубликован договор о ремонте этой дороги в Баштанке между заказчиком и фирмой ООО "София-гранит", директором которой числился Игорь Негулевский.