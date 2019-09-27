«Он был сыроват»: Нардепы Негулевский и Аллахвердиева о том, почему не проголосовали за законопроект Зеленского о прослушке и обысках у депутатов

Народные депутаты Украины Ирина Аллахвердиева и Игорь Негулевский прокомментировали, почему не проголосовали за законопроект №1009 о внесении изменений в Уголовный кодекс по части прослушки и обысков у депутатов, заявив, что проект закона необходимо доработать.

Об этом они рассказали в комментариях корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По словам Ирины Аллахвердиевой, в законопроекте есть 153 справок, которые необходимо доработать. При этом нардеп отметила, что законопроект внесли на голосование только на несколько секунд, в течение которых она не успела проголосовать.

— На момент голосования было остановлено голосование. Этот законопроект вынесен на повторное чтение, и он обязательно будет принят. Главное, основное для меня, что мы уже сняли неприкосновенность с депутатов. Этот законопроект отправлен на доработку, есть свои нюансы, если вы его читали, я думаю, что вы просто, как физлицо, это поймете. (...) Есть 153 правки. Сейчас это все рассматривается. Спикер остановил голосование. Просто ну не в первые три секунды я не проголосовала, - сказала Ирина Аллахвердиева.

Игорь Негулевский, в свою очередь, заявил, что законопроект недоработан.

— Он был сыроват, его надо доработать. Не понравился тем, что к любому человеку по заявлению к другому человеку могут прийти с обыском и снять эти все дела может только Генпрокурор. Его надо досмотреть, - сказал Негулевский.

Напомним, в ходе очередного заседания Верховной Рады рассмотрение законопроекта №1009 об отмене «правок Лозового» во втором чтении завершилось скандалом.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков остановил голосование в последний момент, когда понял, что законопроект не набирает достаточного количества голосов. Несмотря на это, результаты голосования были выведены на табло – «за» проголосовали только 196 депутатов.

Разумков заявил, что система «Рада» срабатывает с задержкой в 2 секунды и отказался признать провал голосования. После этого 242 депутата проголосовали за направление законопроекта на повторное второе чтение.

Законопроект должен отменить правки в Уголовный процессуальный кодекс, которые существенно усложнили процедуру досудебного расследования.

Также законопроект должен был внести поправки в ст.27 закона Украины о статусе народного депутата, где прописаны гарантии неприкосновенности парламентариям. В частности, снимается норма, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Кроме того, планировались изменения в закон о радиочастотном ресурсе, предоставляющие НАБУ и ГБР право на автономное снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

В законе о НАБУ хотели уточнить административные полномочия директора НАБУ, а также устанавливаются специальные положения для проведения конкурса на занятие поста негласных штатных сотрудников НАБУ.

Также депутатам были предложены изменения, касающиеся упрощения досудебного расследования некоторых категорий дел. Отменяется зачитывание в полном объеме обвинительного акта, которое может длиться месяцами, как в случае с бывшим главой ГФС Романом Насировым.

Позже стало известно, что народные депутаты Украины от партии «Слуга народа», представляющие в Парламенте Николаевскую область – Игорь Негулевский и Ирина Аллахвердиева не проголосовали за отмену неприкосновенности и «поправок Лозового».