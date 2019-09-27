Президент Белоруссии Лукашенко после звонка Зеленского пошёл навстречу и отложил ремонт нефтеперерабатывающего комплекса

Президент Украины Владимир Зеленский просил президента Беларуси Александра Лукашенко перенести плановый ремонт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Об этом со ссылкой на слова Лукашенко пишет «Интерфакс».

- Недавно позвонил Зеленский и сказал, что во время уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов (на Украину - Ред.), и попросил помочь, - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, он попросил руководство НПЗ перенести ремонт, что и было сделано. Лукашенко добавил, что Беларусь сделала все, «чтобы Украина получила необходимые ей нефтепродукты». По словам президента Беларуси, это была "одна из мер доверия".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь в восстановлении Донбасса