В Госпогранслужбе с 1 октября ликвидируют несколько региональных управлений – Дейнеко уже подписал переводы и увольнения

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко уволил в запас троих начальников управлений ведомства и планирует ликвидировать несколько региональных управлений.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Центральном аппарате Госпогранслужбы Украины.

25 сентября было вынесено решение об увольнении в запас начальника Южного регионального управления генерал-лейтенанта Сергея Косика, начальника Северного регионального управления генерал-майора Валерия Курникова и начальника Западного регионального управления генерал-майора Владимира Егорова.

Кроме этого, начальника Азово-Черноморского регионального управления генерал-майора Владимира Бондаря назначили заместителем директора Департамента по личному составу, начальника оперативного управления Администрации ГПСУ Игоря Левадного – начальником Южного регионального управления, начальника Центрального регионального управления Владислава Васильковского – начальником оперативно-военного отдела по ООС, начальника Донецк-Луганского регионального управления Александра Лебедя – советником посла в Словакии, а начальник Восточного регионального управления Андрей Игнатьев переведен в Вооруженные Силы Украины.

На должности начальников Западного и Восточного региональных управлений назначены Виктор Бабюк (замначальника регионального штаба-начальник штаба Южного РУ) и Валерий Вавринюк (начальник Мостисского пограничного отряда Западного РУ) соответственно.

Также данным решением с 1 октября текущего года предусмотрена ликвидация следующих управлений Госпогранслужбы: Северного, Центрального, Азово-Черноморского, Донецко-Луганского. Морское управление планируется включить в состав Южного регионального управления. Таким образом для дальнейшего переназначения будут выведены вне штата 100% персонала региональных управления, которые подлежат ликвидации.

Напомним, 31 мая 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины. А 14 июня на эту должность назначил Сергея Дейнеко.

А в августе Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя Артура Пименова.

Стоит отметить, что 2 мая 2019 года в честь Дня пограничника тогдашний Президент Украины Петр Порошенко раздал генеральские звания и ряд наград, в том числе звание генерал-полковника получили первый заместител Главы ГПСУ Юрий Гресько и замглавы ГПСУ Артур Пименов. Последнему также вручили орден Богдана Хмельницкого III степени.

В июле 2019 года глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время рабочего визита Владимира Зеленского на Западную Украину заявил о том, что контрабанду на Закарпатье контролирует так называемый «Офис Грановского», и это всем известно.