Подписал заявление: Глава ОГА Стадник уволил своего первого заместителя Боня

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник подписал заявление об увольнении своего первого заместителя Вячеслава Боня.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в облгосадминистрации.

Заявление Боня об увольнении и соответствующее распоряжение Стадник подписал в пятницу, 27 сентября.

Как известно, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Савченко с должности главы Николаевской ОГА и назначил временно исполняющим обязанности главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня. До этого сам Бонь заявлял, что не будет Вячеслав Бонь заявил, что уйдет с должности, потому что не хочет работать с новоизбранным Президентом Украины. 26 июня в Администрации Зеленского ответили, что у них пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Во время визита в Николаев Зеленский предложил, чтобы ему подали список кандидатов на должность главы Николаевской ОГА. После этого о себе заявили два якобы кандидата на должность главы ОГА, но в Офисе Президента не подтвердили, действительно ли эти люди претендуют на такие полномочия.

Позже, 17 июля, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Боню написать заявление об увольнении и тот согласился сделать это. В итоге еще два месяца Вячеслав Бонь занимал должность первого замглавы ОГА.

В то же время, 26 сентября, глава ОГА Стадник в комментарии журналистам заявил, что на должность заместителей у него уже есть два кандидата. В частности, на должность заместителя, курирующего направления финансов, которое на сегодняшний день контролирует Александр Кушнир, есть кандидат – выходец из Николаева, который «вам понравится». При чем фамилию кандидата Стадник назвать отказался. Что же касается второй кандидатуры, по словам главы ОГА, рассматривается человек из Луганска, ранее занимавший должность в структуре налоговой службы, имеет звание офицера и проводил расследования по вопросам коррупционных схем.