Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе, - Генсек НАТО

Во время встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский затрагивал тему присоединения своей страны к Североатлантическому альянсу.

Об этом заявил сам генсек, передает Liga.net.

Он утверждает, что именно Зеленский первым заговорил об этом.

- Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО, — сказал он.

При этом Столтенберг не ответил на вопрос о том, когда Украина сможет стать членом НАТО, отметив, что «не ему об этом говорить».

Генсек лишь указал, что Украине еще предстоит модернизация институтов безопасности и обороны, борьба с коррупцией, усиление верховенства права.

Напомним, ранее представитель Кабмина в Верховной Раде заявила, что «Украину в НАТО не ждут».