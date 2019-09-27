Глава Николаевской ОГА Стадник заявил, что скандальный депутат Барна руководит аэропортом «от души»

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник похвалил депутат облсовета, директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну, назвав его компетентным.

Об этом он сказал в четверг, 26 сентября, в ходе встречи руководства ОГА с нардепами и депутатами областного и городского советов, сообщает «Преступности.НЕТ».

К Стаднику обратилась депутат облсовета Татьяна Демченко и попросила провести служебное расследование по делам аэропорта, обратив внимание на открытые уголовные производства касаемо деятельности КП. В ответ на это глава ОГА заявил, что его представители общались с представителями аэропорта, а об уголовных делах ему известно.

— Они общались откровенно, открыто, обсуждали некоторые вопросы, в том числе и ваш вопрос, какие есть уголовные дела. Мы задавали вопрос, в том числе, о том, что аэропорт до прихода новых руководителей как-то работал. Там что-то было, какое-то имущество и оно, к сожалению, разворовано. Федор Петрович не даст соврать, он сегодня дает мне информацию, какие производства есть, по каким направлениям. Потому что, когда мы говорим, что было разворовано, у меня сразу вопрос идет к руководителю, который пришел: «А что вы сделали для того, чтобы это пресечь?». Он сказал, что есть обращения в правоохранительные органы по прошлым руководителям, которые довели ситуацию до такого состояния и этим занимаются правоохранительные органы, - сказал Стадник.

Также Стадник отметил, что власти города и области, а также правоохранительные органы способны «докопаться до правды» в деятельности аэропорта.

— Есть ситуация. Все знают про этот аэропорт. Здесь депутаты областного, городского советов, мэр. Скажите, это недостаточная сила для того, чтоб докопаться до правды при желании это сделать? Я отвечу. Это просто мега-сила, чтобы дойти до правды. Чего только стоит один руководитель Нацполиции, чего стоит глава Службы безопасности Николаевской области, чего стоит временно исполняющий обязанности руководителя налоговой службы области, - отметил Александр Стадник.

В то же время глава ОГА похвалил директора аэропорта Федора Барну, отметив, что он руководит предприятием «от души», а оценку его работе даст общественность.

— Человек, который отвечает за аэропорт, не то, что компетентен в этом вопросе, он болеет этим вопросом, что бы там про него не говорили. Я не буду давать ему оценку, пусть общество даст ему оценку по окончанию его работы. А он делает это от души, поверьте, - добавил глава ОГА.

Напомним, директор аэропорта Федор Барна, помимо своей деятельности на КП, известен, как депутат, у которого возникают конфликты с коллегами. К примеру, 19 мая 2017 года после незапланированного заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Федор Барна спровоцировал скандал с депутатом облсовета Александром Бондарем. В июне 2017 Барна подрался с депутатом Владимиром Фроленко. При этом, в 2016 году напали на самого Барну - депутата избили люди в масках Дедов Морозов.

Сами же депутаты часто выступают против Барны, как директора аэропорта. К примеру, за его назначение голосовали три раза - в последний раз удалось добиться минимально необходимого количества голосов. При этом сам Федор Барна часто заявляет о том, что на необходимое для аэропорта оборудование нет денег.