Секретарь СНБО Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке со своей должности.

Об этом сообщает Офис Президента.

Данилюк написал заявление на имя президента Владимира Зеленского перед визитом в США.

«Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в сообщении.

Зеленский рассмотрит заявление после возвращения в Киев.

Напомним, Данилюк был назначен секретарем СНБО 28 мая 2019 года.

Справка: Данилюк родился в Молдове, а после переезда его семьи в Киев, учился в физико-математическом классе киевской школы. В 1998 году окончил Национальный технический университет (КПИ) по специальности инженер-электрик и параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций.

Помимо этого, в течении двух лет Данилюк учился в Бизнес школе университета Индианы (США), где получил МВА. Он полиглот: владеет, помимо украинского и русского, английским, испанским и французским языками.

В 1995 году Данилюк работал в качестве брокера в украинской компании TEKT, затем руководил департаментом инвестиционного банкинга в «Альфа Капитал». Также он был младшим инвестиционным менеджером в американском фонде WNISEF и работал в международной консалтинговой фирме McKinsey & Company в Лондоне и Москве.

В период с 2006 по 2010 год Данилюк руководил инвестиционным фондом Rurik Investment в Лондоне и Люксембурге. С 2010 года возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ, который находился под патронатом одиозного Сергея Левочкина.

После Майдана Данилюка уволил и.о. президента Александр Турчинов с должности советника Виктора Януковича. Летом 2014 года Петр Порошенко назначил Данилюка представителем президента в Кабмине.

В 2015-м Данилюк стал замглавы Администрации президента Порошенко. В 2016 году, после отставки премьера Арсения Яценюка, Данилюк стал министром финансов Украины по квоте БПП. Позже генеральный прокурор Юрий Луценко обратился к Кабмину с просьбой уволить Данилюка в связи с тем, что государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату министром финансов 700 тыс. гривен налогов. В ответ на что Данилюк потребовал отправить в отставку Луценко якобы за саботаж расследования по «Привабанку». Ранее СМИ сообщали, что глава Минфина Данилюк пожаловался Западу на Гройсмана и Порошенко.